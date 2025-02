Ausstellungsrundgang Body & Building

Am Mittwoch, den 05/02 um 18 Uhr, laden Marlène Harles (Kuratorin Kunsthalle Mainz), Katharina Kasinger (Dozentin Hochschule Mainz), Tilo & Toni (Künstler) und Studierende der Hochschule Mainz (Fachbereich Innenarchitektur) zu einem Rundgang durch die aktuelle Ausstellung Bodies in Motion – Form in the Making und die Umgebung der Kunsthalle ein.



Im Rundgang beschäftigen wir uns gemeinsam mit der Frage, wie der gebaute Raum unsere körperlichen Handlungen bewusst und unterbewusst beeinflusst. Wie würden Cinthia Marcelle, Suzanne Harris, Bruce Nauman, Charlotte Posenenske und Yvonne Rainer das Zollhafen Gebiet betrachten?



Um einen Dialog zwischen den Künstler*innen der Ausstellung und dem umliegenden Ort zu schaffen, haben die Studierenden kleine Interventionen entwickelt, die eigenständige Interpretationen der Werke in der Ausstellung in den Außenraum holen. Sie laden zur offenen Diskussion über Körper und Raum/Architektur ein.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Bildnachweis: Katharina Kasinger



Bodies in Motion – Form in the Making

Cinthia Marcelle & Tiago Mata Machado, Bruce Nauman, Suzanne Harris, Charlotte Posenenske, Yvonne Rainer



08/11/24–16/02/25



Mit freundlicher Unterstützung des Nachlasses von Charlotte Posenenske, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin.



Dank an:



Rheinhessen Sparkasse



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz

