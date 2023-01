Ausstellungslaufzeit bis zum 19/02 verlängert!

Die aktuelle Einzelausstellung Pieces von Hana Miletić sowie der Ausstellungsteil von FLUX4ART im Turm der Kunsthalle Mainz wird bis zum 19. Februar 2023 verlängert!



Die Einzelausstellung Pieces in der Kunsthalle Mainz ist die erste Soloschau von Hana Miletić im deutschsprachigen Raum. Hana Miletićs zarte Gespinste sind Erzählungen über Wachstum und Zerfall, über Verletzung und Heilung, über Verbundenheiten durch Zeit und Raum. Sie bilden Gegenentwürfe zum Streben nach Effizienz, zur Atemlosigkeit unserer Gesellschaft.



An folgenden Terminen bieten wir Rundgänge durch die Ausstellung von Hana Miletić an:



So 08/01, 14 Uhr

So 22/01, 14 Uhr

So 29/01, 14 - 18 Uhr Heute FREItag

So 12/02, 14 Uhr

So 19/02, 14 Uhr Familienrundgang



Die Landeskunstschau FLUX4ART präsentiert landesweit und dezentral das Kunstgeschehen von Rheinland-Pfalz. Insgesamt 60 zeitgenössische Künstler*innen mit biografischem Bezug zu Rheinland-Pfalz nehmen an der 3. Auflage teil. Neben dem Landesmuseum Mainz bildet die Kunsthalle Mainz den zweiten Austragungsort in der Landeshauptstadt. Im Turm der Kunsthalle sind die Werke Katja von Puttkamer, Judith Röder, Ivana Matić, Dorthe Goeden und Jáchym Fleig zu sehen.



An folgendem Termin bieten wir einen Rundgang durch die Ausstellung FLUX4ART an:



So 15/01, 14 Uhr



Bildnachweis: Hana Miletić, Materials, 2022, Handgewebter Stoff (apfelgrüne Bio-Baumwolle, schwarze Rohwolle, gebleichte schwarze Rohwolle, gebrannt-orangefarbenes Rohleinen, dunkel-aprikosenfarbener Baumwollkord, goldener Metallfaden, orangefarbene Milchproteinfaser, hellgraues Papiergarn und silberner Metallfaden), 58 × 30 × 1 cm (11,5 × 17 × 1 cm + 5 × 11 × 1 cm + 12 × 29,5 × 1 cm + 4 × 10 × 1 cm), Courtesy of Hana Miletić and The Approach, London

Hana Miletić, Materials, 2018-2022, Handgewebter Stoff (rotes Bio-Cottolin und weißes Bio-Cottolin), 217 x 80 x 5 cm, Courtesy of Hana Miletić, Foto: Norbert Miguletz



Hana Miletić

Pieces

21/10 – 19/02/23



Die Ausstellung wird durch Kultursommer Rheinland-Pfalz und KIOSK Vlaanderen gefördert.



FLUX4ART

21/10 – 19/02/2023

Jáchym Fleig

Dorthe Goeden

Ivana Matić

Katja von Puttkamer

Judith Röder



Die Ausstellung wird vom BBK Rheinland-Pfalz getragen und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz