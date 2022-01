Ausstellungseröffnung: Walid Raad - We Lived So Well Together

Wir freuen uns, Sie am Donnerstag, den 10. Februar 2022 um 19 Uhr zur Ausstellungseröffnung Walid Raadin die Kunsthalle Mainz einzuladen. Die Einzelausstellung des libanesischen Künstlers konzentriert sich auf einen neuen Werkblock, der erstmals im deutschsprachigen Raum zu sehen ist, verschiedene Neuproduktionen undmit dem Künstler.Eröffnungsworte: Daniel Gahr (Vorstand Stiftung Kunsthalle Mainz)Einführung: Stefanie Böttcher (Direktorin Kunsthalle Mainz)Am Freitag, den 11/02 sowie am Samstag, den 12/02 finden jeweils um 18 Uhr sogenanntemit Walid Raad durch die Räume der Kunsthalle Mainz statt.In denspricht Walid Raad über den kreativen Prozess, der seinen Werken vorausgeht und erzählt von historischen und fiktiven Ereignissen, die seine Arbeiten formten. In seiner einzigartigen Manier spinnt der Künstler sie und die Besucher*innen in ein Netz aus Bezügen, das aus dem Osmanischen Reich über den Ersten Weltkrieg in die Jetztzeit reicht.Der Besuch der Ausstellung im Rahmen der Ausstellungseröffnung ist kostenfrei.Die Kosten für diebetragen 6,- Euro / 4,- Euro ermäßigt zuzüglich zum Eintritt. Diefinden in englischer Sprache statt.Für den Besuch der Veranstaltungen gelten die Pflicht zur Anmeldung, der Kontakterfassung und die 2G-Regel.Anmeldungen können entweder telefonisch unter 06131-126936 oder per Mail über mail@kunsthalle-mainz.de erfolgen. Restplätze werden kurzfristig vergeben.Walid Raad11/02ꟷ15/05/22Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbH