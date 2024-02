Ausstellungseröffnung / Opening:

melanie bonajo – Schule der Liebenden

Philipp Gufler – Dis/Identification



Donnerstag 07. März, 19 Uhr

Thursday March 7th, 7 pm



Wir freuen uns sehr, Sie am Donnerstag, den 07. März um 19 Uhr zur Eröffnung der Ausstellungen melanie bonajo – Schule der Liebenden sowie Philipp Gufler – Dis/Identification einzuladen. /



We are delighted to invite you to the opening of melanie bonajo – School of Lovers and Philipp Gufler – Dis/Identification on Thursday, March 7th at 7 pm.



Einführung / Introduction: Yasmin Afschar (Interimsdirektorin / interim director Kunsthalle Mainz)



Der Besuch der Ausstellungen im Rahmen der Eröffnung ist kostenfrei. / Visiting the exhibitions during the opening is free of charge.



melanie bonajo – Schule der Liebenden



Philipp Gufler – Dis/Identification



08/03/24 – 16/06/24



Die Ausstellung melanie bonajo: Schule der Liebenden wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz und dem Königreich Niederlande.



Die Ausstellung und der Katalog Philipp Gufler: Dis/Identification werden gefördert durch den Mondriaan Fonds sowie der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz

