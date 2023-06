Ausstellungseröffnung / Opening: Olga Fröbe-Kapteyn – Tiefes Wissen / Deep Knowledge

Donnerstag 29. Juni, 19 Uhr / Thursday June 29th, 7 pm





Beteiligte Künstler*innen / artists of the exhibition



Monia Ben Hamouda

Kerstin Brätsch

Olga Fröbe-Kapteyn

Hylozoic/Desires

Mountain River Jump!

Sriwhana Spong



Wir freuen uns, Sie am Donnerstag, den 29. Juni 2023 um 19 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung Olga Fröbe-Kapteyn – Tiefes Wissen einzuladen. /

We are delighted to invite you to the opening of Olga Fröbe-Kapteyn – Deep Knowledge on Thursday, June 29th at 7 pm.



Performance:

Performance zu/mit Sriwhana Spongs Arbeit Instrument I (Sevgi and Bengisu) / Performance for and with Sriwhana Spong‘s work Instrument I (Sevgi and Bengisu)



Eröffnungsworte / Words of welcome:

Ministerin Katharina Binz (Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz / Minister for Family, Women, Culture and Integration of the State of Rhineland-Palatinate)



Einführung / Introduction:

Yasmin Afschar (Interimsdirektorin / interim director Kunsthalle Mainz)



Der Besuch der Ausstellung im Rahmen der Ausstellungseröffnung ist kostenfrei. / Visiting the exhibiton during the opening ist free of charge.



Bildnachweis: Sriwhana Spong: Hiçbir bedel, hiçbir koşul istemeden –Undoubtedly, I am a high-frequency energy, 2022,Performance, 25 min, In collaboration with Bengisu Üstay, Performers: Kardelen Savcı, Ahmet Berk Tuzcu, and Bengisu Üstay, Courtesy of the Istanbul Biennale, the artist, and Michael Lett, Pera Muzesi, Photo: David Levene.



Olga Fröbe-Kapteyn – Tiefes Wissen

29/06 – 17/09/23

