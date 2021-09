Ausstellungseröffnung - Eins Komma Fünf

Wir freuen uns, am 09/10 unsere neue Ausstellung im Rahmen eines Soft Opening von 16–21 Uhr zu eröffnen.



Zur vollen Stunde fnden Kurzrundgänge mit Stefanie Böttcher und Mitgliedern des Teams der Kunsthalle Mainz sowie Aktivierungen von Stücken aus dem 1. Werksatz von Franz Erhard Walther statt.



Eins Komma Fünf ist eine internationale Gruppenausstellung, die sich der Vielschichtigkeit des Abstands widmet. Sie beleuchtet unterschiedliche Formen der Verbundenheit über die Distanz hinweg und das, was letztere verändert. Internationale Gegenwartskünstler*innen fokussieren Versuchsanordnungen und Ereignisse, in denen sich die Fragilität des Verhältnisses von Abstand und Nähe abzeichnet.



Im Rahmen von Eins Komma Fünf findet ein umfangreiches Veranstaltungsangebot in der Kunsthalle Mainz statt. Die Termine sind im Programmheft und auf unserer Website zu finden.



Anmeldungen zu den Rundgängen sind obligatorisch und können entweder telefonisch unter 06131-126936 oder per Mail über mail@kunsthalle-mainz.de erfolgen. Restplätze werden kurzfristig vergeben. Neben der 2G+-Regel gilt weiterhin die Maskenpflicht in der gesamten Kunsthalle Mainz.



Army of Love

Lucy Beech & Edward Thomasson

Eva Grubinger

Hanne Lippard

Taus Makhacheva

Haroon Mirza

Agnieszka Polska

Anri Sala

Franz Erhard Walther



Soft Opening

Sa 09/10/21

16–21 Uhr

(lifePR) (