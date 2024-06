Ausstellungseröffnung: Ari Benjamin Meyers

Ausgebildet als Komponist und Operndirigent arbeitet Ari Benjamin Meyers an der Schnittstelle von Bildender Kunst und Musik. Erverschiebt die Grenzen beider Disziplinen, indem er die Produktions-, Aufführungs- und Rezeptionsgewohnheiten der zeitgenössischen Musik neu denkt. Ausstellungshäuser und der öffentliche Raum werden zu Klangorten. An die Stelle von Perfektion, Meisterschaft, Einmaligkeit treten der offene Prozess, das Auflösen von Hierarchien, gemeinsames Lernen.Unter dem Titel Always Rehearsing sind in der Kunsthalle Mainz neue und existierende Werke des US-amerikanischen Künstlers zu sehen, zu singen, zu spielen und zu hören. Wasbedeutet „endloses Proben“ und wie wirkt es sich auf uns aus?Dienstag, den 03. September um 16:30 UhrAuch zu dieser Ausstellung bieten wir ein umfangreiches Begleitprogramm für Kita, Schule und Hort an. Im Rundgang stellen wir Ihnen alle neuen Formate vor. Sie finden diese auch auf unserer Website. Die Teilnahme am Rundgang ist kostenfrei.Wir bitten um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an mail@kunsthalle-mainz.de Wie klingt der Mainzer Zollhafen eigentlich? Auf einem Hörspaziergang rund um die Kunsthalle schärfen wir unsere Ohren und unsere Wahrnehmung. In diesem Workshop könnt ihr gefundene Geräusche aufnehmen, aber auch selbst Klänge erzeugen. In kleinen Gruppen könnt ihr eure Sounds Remixen.Dauer: 2 StundenKosten: 5 Euro pro Person, mindestens 90 EuroAri Benjamin Meyers ist ein New Yorker Musiker, Komponist und Bildende Künstler. Für ihn ist die Probe wichtiger als der Auftritt. Meyers lädt uns ein gemeinsam in der Kunsthalle zu proben! Kommt und sammelt mit uns Geräusche, bau mit uns ein Orchester auf und werde Dirigent*in!Dauer: 2 StundenKosten: 5 Euro, mindestens 90 EuroEbenfalls neu im Programm ist unser Nachmittagskurs für Kinder von 6–10 Jahren. Bei jedem Treffen gehen wir auf eine gemeinsame Reise, bei der wir verschiedene Projekte entdecken und gestalten. Von Malen und Zeichnen über Bauen und Modellieren bis hin zu anderen aufregenden Kunstformen – bei uns ist was für jeden dabei!.Noch Plätze frei: 03/07, 10/07, weitere Termine nach den Sommerferien16.15–17.45 UhrKosten: 1 Termin, 10 EuroAnmeldung über www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra 05/07/24–20/10/24Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-PfalzKarrié BauunternehmungStiftung Flughafen Frankfurt/Main für die RegionLandeshauptstadt MainzEsther SchipperSchott Music GroupVolksbank Darmstadt-MainzRheinhessen SparkasseH2 Hotel MainzLBBW Landesbank Baden-WürttembergRotary Club Mainz-Aurea MoguntiaMainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz