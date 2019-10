Ausstellung: Uriel Orlow - Conversing with Leaves

Bäume als Akteure der Geschichte, Migration von Blumen oder Heilpflanzen als Zeugen des Neo-Extraktivismus – dies sind Themen, die Uriel Orlow in seinen Werken verfolgt. Er arbeitet recherche- und forschungsbasiert. Konkrete Begebenheiten und Entwicklungen bilden stets den Ursprung seiner vielschichtigen, multimedialen Werke. Seit einigen Jahren gilt das Hauptaugenmerk des Künstlers den Verstrickungen des afrikanischen Kontinents mit Europa. Pflanzen sind dabei die erzählenden Protagonisten und verankern sämtliche Ereignisse in unserer Gegenwart.Für seine Soloschau in der Kunsthalle Mainz entwickelte Uriel Orlow einen Rundgang, der Raum für Raum vom Beginn der Kolonialisierung über die Anti-Apartheitsbewegung bis hinein in unsere Zeit führt.Mehr: www.kunsthalle-mainz.de/preview Wir freuen uns, Sie zum Presserundgang am Donnerstag, den 28. November, um 11 Uhr einzuladen. Der Künstler wird voraussichtlich anwesend sein.Do 28/1111 Uhrguenther@kunsthalle-mainz.deWir freuen uns außerdem, Sie und Ihre Freunde zur Eröffnung am Donnerstag, den 28. November, um 19 Uhr in der Kunsthalle Mainz begrüßen zu dürfen.Do 28/1119 UhrBegrüßung: Daniel Gahr (Vorstandsvorsitzender Mainzer Stadtwerke AG und Stiftung Kunsthalle)Einführung: Stefanie Böttcher (Leiterin Kunsthalle Mainz)