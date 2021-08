Ankündigung: Neue Ausstellung - Wir leben auf einem Stern

Fortsetzung folgt! hieß es im Frühjahr 2020, als wir mit Wir leben auf einem Stern. Intro einen ersten Einblick in ein bereits geplantes Ausstellungsprojekt zeigten. Aus einem beständigen intensiven Austausch mit der Kunsthochschule Mainz erwuchs die Idee zu einer Kooperation, die bald in der Gruppenausstellung Wir leben auf einem Stern einen vielstimmigen Ausdruck finden wird.



Wir freuen uns sehr, die Ausstellung am 01/09 um 19 Uhr zu eröffnen!

Mehr Informationen zu Wir leben auf einem Stern folgen in Kürze.

