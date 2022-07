Angebote der Kinder- und Jugendkunstschule für Kita und Schule

Kunst für Alle – so lautet das Motto der Kinder- und Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz. Zusätzlich zum umfangreichen inklusiven Programm können diverse Workshops und Rundgänge für Kitagruppen und Schulklassen gebucht werden:Gemeinsam erkunden Kinder die Kunsthalle und die aktuelle Ausstellung. Suchspiele, praktische Beschäftigungen und sprachliche Aktivitäten wechseln sich ab.Dauer: 1 StundeKosten: 3 EuroBei diesem Rundgang nehmen sich die Vermittler*innen viel Zeit, gemeinsam ausgewählte Kunstwerke zu erkunden. Eine ganzheitlich erfahrbare Begegnung mit den Kunstwerekn wird ermöglicht. Gemeinsam sehen, fühlen, riechen und hören wir die Kunst in der Ausstellung. Die Vermittler*innen sprechen in einer einfachen und leicht zugänglichen Sprache.Dauer: 1 StundeKosten: 3 EuroFür Schulklassen aller Altersstufen bieten wir Rundgänge mit aktiven Elementen durch die aktuelle Ausstellung an. Themenschwerpunke sowie die Dauer des Rundgangs können individuell abgesprochen werden.Dauer: 1 StundeKosten: 3 EuroWarum sind die Wolken im Video von Almut Linde dreckig? Was kann man in der Nebelkammer von Carsten Nicolai entdecken? Und was hat es mit den ganzen Punkten in der Arbeit von Tomás Saraceno auf sich? Gemeinsam kommen wir den Rätseln auf die Spur und lernen dabei viel über das, was wir nicht sehen, uns aber stets umgibt.Dauer: 2 StundenKosten: 5 Euro*Der Luftraum ist für den Menschen lebensnotwendig. Im Luftraum spielt sich mehr ab, als der Mensch wahrnimmt. Vieles Davon bildet eine potenzielle Gefahr für den menschlichen Körper. Ausgehend von der Fragestellung der ausgestellten Kunstwerke entwickeln wir gemeinsam Plakate mit Slogans für den Klimaschutz.Dauer: 2 StundenKostne: 5 Euro*Anmeldung unter weber@kunsthalle-mainz.de *alle Workshops sind auch dreustündig buchbar / Kosten: 7 Euro