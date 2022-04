Aktuelle Informationen zum Feiertagswochenede

Am Karfreitag, den 15/04 ist die Kunsthalle Mainz geschlossen.



Samstags und sonntags kann die aktuelle Ausstellung We Lived So Well Together zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden.



Wir möchten darauf hinweisen, dass am Ostersonntag, den 17/04 kein öffentlicher Rundgang stattfinden kann.



Das Team der Kunsthalle Mainz wünscht ein schönes Wochenende!



Walid Raad

We Lived So Well Together

11/02ꟷ15/05/22



