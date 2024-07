Am Samstag, den 13/07 findet die erste Aktivierung vonvon 14–17 Uhr in der Turmebene III statt.Die Kosten sind im Eintritt enthalten. Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de oder 06131/126936Weitere Aktivierungen vonam 31/08, 28/09 und 05/10Bei der Aktivierung vonkönnen die Besuchenden der Kunsthalle Mainz in die Rolle von Spiritist*innen schlüpfen und Meyers' einzgartige Version eines Ouija Bretts befragen.bildet ein Mittel zur Kommunikation – aber zu wem nehmen wir hier Kontakt auf? Zu den Geistern verstorbener Komponist*innen? Zu unserer eigenen Kreativität? Oder ist doch ein kleinwenig Zufall dabei?Jeden Mittwoch von 14–17 Uhr und jeden Sonntag von 13–17 Uhr finden Aktivierungen vonim Alten Turm der Kunsthalle Mainz statt.Die Kosten sind im Eintritt enthalten. Es ist keine Anmeldung erforderlich.Ari Benjamin Meyers'ist eine Komposition für zwei (fremde) Personen, die aus drei leicht nachsingbaren Motiven besteht. Das Team der Kunsthalle Mainz lädt Besuchende dazu ein,gemeinsam zu proben und zu singen.Aktivierungen vonfinden am 24/08, 14/09 und 19/10 jeweils von 15–17 Uhr in Halle 2 statt.Die Kosten sind im Eintritt enthalten. Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de oder 06131/126936Die Arbeitist ein Flügel, bei dem alle Tasten auf den Ton As gestimmt sind. Erst durch das Spielen wird der physische Eingriff in das Instrument erkennbar. Deshalb laden Meyers und die Kunsthalle Mainz an den obenstehenden Terminen Klavierspielende und -studierende ein, auf dem Instrument Stücke ihrer Wahl zu spielen.Bildunterschrift: Kunsthalle Mainz: Ari Benjamin Meyers:2019, UV-Druck auf Kirsch- und Ahornholz, Filz, 2 x 35 x 45 cm, Auflage 8/3 AP (AP 1/3), produziert als Jahresgabe für den Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf. Mit freundlicher Genehmigung des Künstlers und Esther Schipper, Berlin/Paris/Seoul. Foto: Norbert MiguletzAri Benjamin Meyers05/07/24–20/10/24Die Ausstellung wird gefördert von:Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-PfalzKarrié BauunternehmungStiftung Flughafen Frankfurt/Main für die RegionLandeshauptstadt MainzEsther SchipperDank an:Schott Music GroupVolksbank Darmstadt-MainzRheinhessen SparkasseH2 Hotel MainzLBBW Landesbank Baden-WürttembergRotary Club Mainz-Aurea MoguntiaDie Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz