AIDS | Aktivismus | Archiv - Filmprogramm und Gespräch zu queerer Erinnerungsarbeit

kuratiert von Philipp Gufler, Marc Siegel und Sarah Horn (Filmwissenschaft, JGU)



Do 02/05

19 Uhr

Medienhaus, Wallstraße 11, Mainz



Ausgangspunkt für das Filmprogramm im Kontext von Philipp Guflers aktueller Einzelausstellung ist das Video Projektion auf die Krise (Gauweilereien in München) von 2014, in dem der Künstler die Geschichte des AIDS-Aktivismus in München in Form einer Archivausstellung reflektiert. Guflers künstlerische Recherche wendet sich US-amerikanischem AIDS-Aktivismus in den 1980er und 1990er Jahren, und damit einem zentralen Ort der Auseinandersetzung mit der AIDS-Epidemie, zu.



Besonders die Video-Dokumentation von Demonstrationen und Aktionen setzten der skandalisierten medialen Berichterstattung eigene Bilder entgegen. Diese eigene Dokumentation thematisiert und repräsentiert die körperliche Erfahrung sowie die pauschale Stigmatisierung von Betroffenen und stellt somit die Selbstverständlichkeit von kohärenter Identität radikal in Frage.



Darüber hinaus, sind Filme ausgewählt, die mal mehr, mal weniger in direktem Zusammenhang mit AIDS-Aktivismus stehen. Sie formulieren jeweils unterschiedliche Zugriffe auf queer/feministische Auseinandersetzungen mit Körpern, Archiven, Begehren, Dokumentation und Kritik, die im anschließenden Gespräch mit Philipp Gufler, Sarah Horn und Marc Siegel diskutiert werden.



melanie bonajo – Schule der Liebenden



Philipp Gufler – Dis/Identification



08/03/24 – 16/06/24



