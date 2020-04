A reconstruction of a diary - Rabih Mroué

Der Titel des Werkes „Diary of a Leap Year“ von Rabih Mroué, der 2016 in einer umfangreichen Einzelausstellung bei uns zu sehen war, bildet den Ausgangspunkt für ein neues Format, in dem sich Künstler*innen der Idee und den Chancen eines zusätzlichen Tages widmen. Denn auch 2020 ist ein leap year, also ein Schaltjahr – ein sehr besonderes. Auch in diesem Jahr hilft uns die Kunst zu verstehen, gibt Raum, um Gefühle und Wissen zu teilen und verbindet uns miteinander.Den Start machte eine kurze Rückschau in die damalige Ausstellung von Rabih Mroué. Diese wird nun ergänzt durch einen aktuellen Beitrag des libanesischen Künstlers, den er exklusiv für Kunsthalle Mainz @home entwickelt hat. Weitere Einblicke finden Sie auf Instagram oder Facebook Mit „A reconstruction of a diary“ lässt uns Rabih Mroué an seiner Realität und seinen Gedanken der vergangenen Wochen teilhaben. In seiner einzigartigen Arbeitsweise entwickelte er ein Tagebuch, das die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschiebt.Weitere Künstler*innen der kommenden Wochen sind Tim Etchells, Kateřina Šedá und Ahmet Öğüt.