Pressemitteilung BoxID: 788758 (Kunsthalle Düsseldorf)

Subjekt und Objekt / Foto Rhein Ruhr

21.03 - 14.06.2020

Die Ausstellung SUBJEKT und OBJEKT. FOTO RHEIN RUHR betrachtet erstmalig die Bezüge der unterschiedlichen fotografischen Positionen, die sich im Gebiet der rheinländischen Metropolen sowie dem Ruhrgebiet und den dort ansässigen Kunsthochschulen seit den 1960er-Jahren herausgebildet haben. Das Besondere an diesem Ansatz ist dem Umstand geschuldet, dass sich im Westen Deutschlands eine so reichhaltige Fotoszene entwickeln konnte, welche über die letzten 70 Jahre immer wieder neue und innovative künstlerische Positionen mit zum Teil sehr unterschiedlichen fotografischen Ansätzen hervorgebracht hat. Dies geht, so die These, einerseits auf die Dichte der Kunsthochschulen und Werkschulen zurück, die sich an Rhein und Ruhr nach dem Zweiten Weltkrieg herausbildeten. Andererseits aber auch auf die künstlerische Sozialisation durch einen intensiven kunsthistorischen Diskurs, die parallel stattfindende künstlerische Entwicklung innerhalb der bildenden Kunst und die Auseinandersetzung mit Positionen der internationalen Kunst, die in den großen Institutionen in Düsseldorf, Essen, Köln, Krefeld und Mönchengladbach gezeigt wurden.



Die Ausstellung vereint zentrale Positionen dreier Künstlergenerationen und zeigt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer künstlerischen Ansätze. Vor allem werden aber auch bisher weniger betrachtete Positionen in diesem Kontext präsentiert und diskutiert und die Entwicklung einer künstlerischen Fotografie im Gebiet Rhein/Ruhr nachgezeichnet. SUBJEKT und OBJEKT. FOTO RHEIN RUHR nimmt zum ersten Mal eine methodologische wie auch chronologische Untersuchung dieser Entwicklung vor.



Mit Adler, Gosbert; Basile, Alexander; Baumgarten, Lothar; Becher, Bernd & Hilla; Beck, Max; Becker, Boris; Berges, Laurenz; Bertram, Eva; Blume, Anna + Bernhard; Bonvie, Rudolf; Borowsky, Natascha; Bottländer, Wendelin; Breuer, Frank; Brohm, Joachim; Brueck, Ralf; Brügger, Susanne; Clement, Louisa; Döhne, Volker; Dusend, Sabine; Erhard, Christine; Evers, Jan Paul; Faulhaber, Julian; Feldmann, Hans-Peter; Frick, Annette; Fuchs, Bernhard; Gelpke, André; Glischke, Edith; Goldbach, Philipp; Grebe, Stefanie; Gursky, Andreas; Gursky, Willy; Gütschow, Beate; Hanzlová, Jitka; Heinze, Volker; Hewel, Katlen;Höfer, Candida; Hütte, Axel; Jansen, Arno; Jansen, Bernd; Kamp, Irmel; Klauke, Jürgen; Klein, Astrid; Kurceren, Fatih; Lay, Alwin; Lorenz, Tamara; Maron, Knut Wolfgang; Meisterklasse Timm Rautert 2005; Mettig, Klaus; Miller, Peter; Muller, Christopher; Neuke, Angela; Neumann, Thomas; Nieweg, Simone; Neudörfl, Elisabeth; Orlopp, Detlef; Piller, Peter; Post, Johannes; Rautert, Timm; Regenberg, Max; Reich, Johanna; Riebesehl, Heinrich; Riemer, Sebastian; Robbins, Andrea + Becher, Max; Romey, Alexander; Ronkholz, Tata; Rosswog, Martin; Ruff, Thomas; Sailer, Gregor; Sasse, Jörg; Sauter, Martina; Schäfer, Morgaine; Schmidt, Michael; Schneider, Stefan; Schneidereit, Berit; Schulz-Dornburg, Ursula; Schürmann, Wilhelm; Schweizer, Helmut; Sieverding, Katharina; Steinert, Otto; Struth, Thomas; Stuth, Anett; Taleb, Niklas; Thomann, Peter; Vogel, Anna; Vogel, Walter; Wandel, Malte; Wegwerth, Moritz; Westermeier, Christoph; Williams, Christopher; Wittmar, Petra; Wolleh, Lothar; Zellerhoff, Martin



Kuratiert von Ralph Goertz mit Gregor Jansen und Dana Bergmann

