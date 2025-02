Winterschlaf beendet

März Flamenco Workshop mit Ari La Chispa

April Repair-Cafe mit unseren Technikern

April Ferien-Workshop „Malen“ für Kinder (7-12 J.) mit Nesrin (Künstlerin)

April Ferien-Workshop „Theater“ für Kinder (8-12 J.) mit Selma (Theaterpädagogin)

April Ferien-Workshop „Theater“ für Jugendliche (13-18 J.) mit Selma (Theaterpädagogin)

-29. April Bildhauerworkshop mit Michael Kasvinge vom Little Zim

April Oldie Night mit DJ PeeWee

Mai Sonntagsmatinee mit der Band „China Room“

Mai Abendkonzert mit der band „Red Hot´n Blues“ Repair-Cafe mit unseren Technikern

Mai Sonntagsmatinee mit dem „Woger“ Song Poet

Helfen Sie mit, unsere historische Eingangstür zu retten!

Ganz neu: Unsere Homepage wurde neugestaltet und verfügt jetzt über einen Ticketshop!Seit demist unsere neue Website – www.birkenried.de – online,für alle Events und Konzerte! Hier der direkte Draht zu den Events:Eintrittskarten und Reservierungen können dann bequem online gebucht werden. Bitte beachten: Tickets sind ab diesem Datum ausschließlich über den Ticketshop erhältlich.Offiziell starten wir mit der Sonntagsmatinee und den Abendveranstaltungen am 01. Mai 2025 in die Saison. Das erste Abendkonzert findet am 25. April statt, zu Gast ist das Duo „My Darling Clementine“. Veranstalter ist der Country & Western Friends Club aus Kötz.Unser Ferienprogramm für Kinder – kreatives Malen und Theaterworkshops - beginnen im April zu den Osterferien.Aktuelle Informationen und Hinweise findet Ihr zusätzlich auch auf Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063765691761 und Instagram https://www.instagram.com/kulturgewaechshaus.birkenried?igsh=NjdkeHBhdHRrdXdo ACHTUNG: Mittelstufe und Fortgeschrittenen Kurse fast ausgebucht. Im Anfängerkurs noch Plätze frei.Eine eingefleischte Birkenried-Community und die Flamencolehrerin Ari la Chispa haben sich in den letzten beiden Jahren gegenseitig regelrecht befeuert. Der Unterricht der Berliner Flamenco-Lehrerin und Tänzerin hat im großzügigen Tanzsaal eine begeisternde und ansteckende Dynamic entwickelt, die zu enormen Ergebnissen geführt hat. Dabei ist das Können, das Engagement und die Inspiration unserer Lehrerin Ari immer wieder bewundernswert. Wer zu der Flamenco-Community Birkenried dazustoßen möchte, melde sich ganz einfach bei uns!Weitere Infos findet Ihr unter: https://www.birkenried.de/workshops/ Anmeldung im Ticketshop:Alle Termine für unser gesamtes Programm findet Ihr auch auf unserer Homepage unter https://www.birkenried.de/termine/ ! Eure Karten und Plätze sichert Ihr euch bequem über den Ticketshop!Unsere wunderschöne, historische Eingangstür hat über Jahrzehnte hinweg unzählige Gäste in unserem Konzertsaal willkommen geheißen. Doch die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Damit diese kunstvolle Handwerksarbeit und ihr einzigartiger Charme erhalten bleiben, möchten wir sie fachgerecht restaurieren lassen.Ein erfahrener Schreiner steht bereits bereit, um mit großer Sorgfalt die notwendigen Arbeiten durchzuführen. Doch die Restaurierung kostet mehrere Tausend Euro – eine Summe, die wir als gemeinnütziger Verein allein nicht aufbringen können.Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, dieses wertvolle Stück unseres kulturellen Erbes zu bewahren. Sie tragen dazu bei, unseren Konzertsaal weiterhin als einladenden Ort für Musik, Begegnung und Kultur zu erhalten.Jeder Beitrag zählt – und bringt uns unserem Ziel ein Stück näher!DE63 7206 9043 0006 2208 60 VR-Bank Donau-MindelFreunde und Förderer Kulturgewächshaus Birkenried e.V.Mit PayPal: vorstand@birkenried.de Natürlich gibt es auch eine Spendenbescheinigung!