Wild Night Out im Kulturgewächshaus Birkenried

Benannt nach einem Song des amerikanischen Gitarristen Jimmy Thackery, haben sich WILD NIGHT OUT seit 1997 dem Electric-Blues und Texas-Rock in der klassischen Trio-Besetzung verschrieben.Gitarrist Claus Bux, Bassist Bernhard Riedl und Schlagzeuger Bernhard Reitberger haben sich mit unzähligen Gigs in den Pubs, Clubs und Hallen von München und Umgebung, wie auch bei Stadtfesten und Bikertreffen in ganz Süddeutschland einen Ruf als exzellenter Liveact erspielt.Zweifacher Leadgesang, aber auch raffinierte Instrumentals prägen den abwechslungsreichen Sound der Band. Das Repertoire umfasst die gesamte Bandbreite des Bluesrock: Von der Erdigkeit ZZ-TOPs bis zur Virtuosität eines Stevie Ray Vaughan, von Altmeistern wie B.B. King und Jimi Hendrix bis zu modernen Interpreten wie Tony Vega Band oder Robben Ford.