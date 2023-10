Ulisses Rocha, Brazilian Guitar Master, Klassik gelernt – Rock’n’Roll gespielt

Der Brasilianer Ulisses Rocha blickt auf eine lange Musikerkarriere zurück. Seit 1990 Professor an der Universidade Estadual de Campinas, Brasilien und spielte er nicht nur auf verschiedenen Festivals in Brasilien, den USA, Kanada und Europa, sondern international auch mit verschiedenen Orchestern zusammen. 15 Alben von 1986 bis 2019 sowie Musikvideos lassen das Werk des Musikdozenten erleben. Rocha lebt und wirkt in Sao Paulo.Am 14. Oktober 19 Uhr gastiert Rocha seit längerer Zeit wieder im Kulturgewächshaus Birkenried. Die Gäste können sich auf einen Gitarrenabend von allerhöchstem Niveau freuen. In seinen eigenen Stücken und seinen Arrangements bekannter brasilianischer Pop-Klassiker verbindet Ulisses Rocha Jazz, Rock und die vielfältigen Musikstile Brasiliens (u.a. Bossa Nova, Samba, Baião und Música Popular Brasileira) zu einem ganz eigenen Sound. Seine Stücke sind musikalische Perlen, die südamerikanische Rhythmen und Musikstile mit Einflüssen aus Rock, Jazz, Klassik und Pop verschmelzen. Er gilt seit Jahrzehnten als einer der großen Gitarrenstilisten Brasiliens, ist ein renommierter Komponist, hat Klassik studiert und Rock’n‘Roll gespielt, mit Orchestern sowie mit Gal Costa, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti und Eliane Elias gearbeitet.Und mehr noch: Ulisses Rocha ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Seine Stücke spiegeln farbig und pulsierend die verschiedensten Erlebnisse wider, handeln von Empfindungen, Menschen und Orten. Manchmal geschieht dies verträumt und gefühlvoll, manchmal druckvoll und mitreißend. Mit einem Wort - diesen Ausnahme-Musiker muss man erlebt haben.Musiklinks: https://www.youtube.com/results?search_query=Ulisses+Rocha Eintritt 20,-/25,-€, Platzreservierung: tickets@birkenried.de 0172-38 64 990Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe MonikaInfo und Kontakt: www.birkenried.de