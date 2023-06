Die Matinee mit Titus Waldenfels und Band am 2. Juli 14 Uhr dürfte nicht nur für Blues-, Swing- und Country-Fans zum außergewöhnlichen musikalischen Erlebnis werden. Auf einer Vielzahl von Instrumenten wie Gitarre, Geige, Banjo, Pedal Steel Guitar und Fussbass kreiert Titus Waldenfels eine musikalische Welt, die einerseits vertraut klingt, Blues, Swing, Country und vieles andere beinhaltet aber gleichzeitig Grenzen überschreitet, neugierig macht und von unwiederholbaren Momenten lebt. Kein Ton zu viel, jedes Solo hat die Dichte einer Komposition. Virtuos in der Ausführung, nachvollziehbar beim Anhören und mit hohem Anspruch sehr unterhaltsam. Lieder, die viel kennen - in einem Rahmen aus swingender Musik einer fast vergangenen Zeit.Am Sonntag dabei: Gabriel McCaslin aus Kalifornien, ein meisterhafter Fingerpicker der wunderbare Lieder schreibt, Nico Röwenstrunk & Mick Krippendorf von der legendären Hee Haw Pickin Band und Michael Reiserer, der gleichzeitig Schlagzeug und Akkordeon spielt.