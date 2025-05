TOP Act zu Pfingsten: 06. bis 09. Juni 2025 – Afrika Festival 2025

Live-Musik mit internationalen Künstler*innen

Einen bunten Afrikamarkt mit Kunsthandwerk, Mode und Kulinarik

Workshops, Walking Acts und kreative Kinderangebote

Vorträge & Diskussionen im KARIBA-Forum

Eine Kunstgalerie und ein weitläufiger Skulpturenpark

Festival-Tagesticket (ab 12 Jahre): 15 €

Festival-Wochenendticket (Sa–Mo ab 12 Jahre): 30 €

Konzertticket Freitagabend mit Amy & Wally Warning: 25 €

https://eventfrog.de/de/p/konzert/latin/wally-warning-in-concert-auftakt-afrika-festival-7296766073705129222.html

Vom 06. bis 09. Juni 2025 lädt das Kulturgewächshaus Birkenried e.V. zum Afrika Festival ein. Vier Tage lang verwandelt sich das Gelände in eine farbenfrohe Erlebniswelt, die die Vielfalt afrikanischer Kultur feiert – mit Live-Konzerten, Märkten, Workshops, Kinderprogramm, Kulinarik und vielem mehr.Unter dem Motto „INDABA – Zukunftsforum“ erwartet die Besucher im „Kariba“ eine Diskussion zu den Themen Kunst und Begegnungen Afrikas. Höhepunkte sind die Konzerte von Finton, Amy & Wally Warning sowie der Afro-Boarischen, begleitet von stimmungsvollen Reggae- und Dancehall-Partys im KARIBA.Das Festivalgelände bietet:Der Sonntag beginnt mit einem besonderen Gospel-Gottesdienst, gestaltet von Pfarrer Augustin Gwashavanhu und Poetin Monica Bliss – ein spiritueller Höhepunkt im Zeichen von Musik und Miteinander.Tickets gibt es natürlich am Einlass und in unserem Ticket-Shop.Hier geht´s zu den Tickets: