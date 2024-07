Sonntagsmatinee am 11. August – mit Red Hot N Blues

Am Sonntag, den 11. August, lädt das Kulturgewächshaus Birkenried zu einer besonderen Sonntagsmatinee ein. Ab 14 Uhr wird die Blues-Band Red Hot N Blues mit Frontmann Michael Kneule für musikalische Highlights sorgen.Red Hot N Blues steht für die Leidenschaft zur Musik. Die Band, bestehend aus erfahrenen Musikern, die sich aus verschiedenen Projekten kennen, spielt seit Ende 2019 gemeinsam. Diese tiefe Verbindung und Hingabe spiegelt sich in jedem Ton wieder, den sie spielen. Ihre Musik ist geprägt von der Liebe zum Blues und das spürt man in jeder Performance.Das Kulturgewächshaus Birkenried bietet die perfekte Atmosphäre für einen Nachmittag voller mitreißender Bluesmusik. Genießen Sie die leidenschaftlichen Klänge und die besondere Stimmung dieses einzigartigen Konzerts.Details zur Veranstaltung:Datum: Sonntag, 11. August 2024Zeit: Ab 14 UhrOrt: Kulturgewächshaus Birkenried, Birkenried 2, 89423 GundelfingenEintritt: Frei, Es wird gesammelt!Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite der Band: http://redhotblues.de/sample-page Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Red Hot N Blues live zu erleben und einen unvergesslichen Blues-Nachmittag im Kulturgewächshaus Birkenried zu genießen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!