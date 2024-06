Sonntagsmatinee 23. Juni 2024 schon ab 13 Uhr!

Doppelte Musikpower am Sonntag den 23. Juni 2024 im Birkenried. Wir beginnen diesmal ab 13 Uhr.



Erleben Sie die einzigartige Magie von Vicente Patz, dem außergewöhnlichen Gitarristen, der mit seiner 3er Gitarre wahre Wunder vollbringt. Vicente Patz fasziniert sein Publikum mit meisterhaften Klängen und einer Technik, die ihresgleichen sucht.



Lassen Sie sich von den unverwechselbaren Melodien und der leidenschaftlichen Performance von Vicente Patz verzaubern. Seine Musik verspricht ein unvergessliches Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten!



Ab 14 Uhr geht es weiter mit Ida Elena de Razza und Albert Dannenmann.



Diese beiden herausragenden Künstler vereinen ihre außergewöhnlichen Talente zu einem unvergesslichen musikalischen Erlebnis.



Ida Elena de Razza, bekannt für ihre kraftvolle Stimme und ihr emotionales Ausdrucksvermögen, verzaubert das Publikum mit einer Mischung aus traditionellen und modernen Klängen. Ihre Auftritte sind geprägt von Leidenschaft und einer tiefen Verbindung zur Musik.



Albert Dannenmann bringt als Multi-Instrumentalist und Meister der mittelalterlichen Musik eine besondere Note in das Duo ein. Mit Instrumenten wie Dudelsack, Schalmei und Flöten entführt er die Zuhörer in vergangene Zeiten und schafft eine einzigartige Atmosphäre.



Gemeinsam schaffen Ida Elena de Razza und Albert Dannenmann ein musikalisches Erlebnis, das sowohl berührt als auch begeistert. Lassen Sie sich von ihrer Virtuosität und ihrer Bühnenpräsenz mitreißen und genießen Sie einen Abend voller magischer Momente.

(lifePR) (