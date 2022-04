Sonntags-Matinee mit Tidemore

Die Brüder Matthias und Andreas Pietsc unter dem Namen Tidemore reflektieren gerne über die großen Themen unserer Zeit. Aus der Sicht zweier Männer, die erwachsen geworden sind, beleuchten sie den Zustand der Welt und suchen darin ihr Gleichgewicht. Eine Grenzwanderung zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Aufbauend auf ihrem eigenwilligen akustischen Sound, der die Zuhörer schnell in den Bann zieht, gehen die Brüder mit dem neuen Album „a-part“ musikalisch durch eine neue Tür. Ganz klar, es ist TIDEMORE, was man da hört, und dennoch herrscht ein neuer Ton. Die grundsätzlich auf Gitarren und Klavier reduzierte Instrumentierung wird in einen größeren Zusammenhang gesetzt.Ihre stärkste Karte haben die Brüder auf ihrem letzten Album wieder ausgespielt: Sie wissen einfach, wie man eingängige Songs schreibt. Es sind grandiosen Melodien, deren Schönheit sofort verfängt. Mal ist es die Stimme, mal eine Gitarrenlinie. Kaum ein Song, in dem man lange auf dieses strahlende Glanzlicht warten muss. Und auch auf ihren typischen Satzgesang haben sie keineswegs verzichtet. TIDEMORE hat sich nicht neu erfunden, aber konsequent weiterentwickelt. Auf diese Weise ist das bisher vielfältigste TIDEMORE Album entstanden. „a-part“ beinhaltet alles vom kleinen Song bis zur großartigen Hymne. Es bedient die großen Gefühle und ist dabei doch niemals trivial.Der Eintritt zur Matinee am 24. April 14 Uhr ist wie immer frei, es wird gesammelt.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe MonikaReservierung erbeten: tickets@birkenried.de Tel.: 0172-38 64 990Es gelten die aktuellen Coronaregeln.Kontakt und Info: www.birkenried.de