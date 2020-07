Sonntags-Matinee am 12. Juli 14 Uhr in Birkenried: SWING OUT WEST mit Titus Waldenfels

Am Sonntag 12. Juli 14 Uhr kann man die beschwingte Musik von WESTERN SWING wie eine frische Brise Sommerwind genießen. Und: Wenn’s Wetter, wie zu erwarten, sonnig ist, natürlich open-air, damit man den Sommer in vollen Zügen genießen kann.Western Swing: Das ist Musik aus Texas, die Jazz, Blues, Polka, Walzer und Mexikanische Musik miteinander verbindet - und hervorragend nach Bayern passt, weil sie in Teilen eben von hier kommt. Nico Röwenstrunk, der seit Jahren mit der Hee Haw Picking Band Country spielt und Titus Waldenfels, der alle Arten texanischer Musik nach Kräften in seine Musik einfließen lässt, finden sich hier zusammen, um diesen Musikstil zu pflegen und in die Ohren der hießigen Hörer zu drillen. Good-Time-Musik voller guter Songs mit witzigen Stories – und erstklassiges Spiel auf diversen Saiteninstrumenten!Es spielen:Nico Röwenstrunk Gesang, GitarreTitus Waldenfels Gitarre, Geige, Steel Guitar, Banjo, Foot Bass, Michael Reiserer Schlagzeug, Akkordeon, GesangEs gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln. Auf unserem Gelände sind Masken zu tragen – natürlich nicht an den Tischen., damit wir die Abstandsregeln einhalten können und bei zu vielen Anmeldungen stoppen können: tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Zu unseren Matineen gehört natürlich immer auch ein Spaziergang durch unseren wunderbaren Skulpturenpark mit rund 100 Stein- und Stahlskulpturen und natürlich Natur ohne Ende. Da gibt es Vieles zu entdecken.Das Kulturgewächshaus liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe MonikaKontakt & Info: www.birkenried.de