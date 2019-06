Sonntags-Matinee 30. Juni 14 Uhr

Die musikalischen Wurzeln der beiden Musiker liegen im klassischen Bereich ebenso wie im Jazz oder der südamerikanischen Musik. Hier pflegen sie begeistert ein breites Repertoire, um erlebnisreiche Konzerte zu spielen.Schwerpunkte sind unterhaltsame Werke aus der Folklore Brasiliens und Argentiniens und der internationalen Pop- und Folkszene. Dazwischen haben aber auch Stücke aus Klassik, Barock und Renaissance ihren Platz.Seit 2009 treten Rudolf Keller und Josef Wenger als Gitarrenduo auf. Bis diese beiden exzellenten Gitarristen sich gefunden haben, spielten sie in verschiedenen Besetzungen oder als Solisten.Ihre rein akustischen Konzerte mit dezenter Verstärkung bieten dem Publikum den natürlichen Klang der Gitarren und unverfälschte Professionalität. So werden ihre Konzerte zu einem großartigen Erlebnis: Von zarten und diffizilen Klängen bis zu temperamentvollen und überschäumenden Stücken.Zu den Matineen werden im Kulturgewächshaus Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke geboten. Bei schönem Wetter open-air.Weitere Infos: www.gitarrenduo-keller-wenger.de Der Eintritt ist frei, es wird gesammeltDas Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen