Sonntag, 1. November 14 Uhr: Miriam Spranger

Wie man es dreht und wendet - die Chemnitzer Musikerin MIRIAM SPRANGER ist ein echtes Multitalent. Nicht nur, dass sie ihre Musik selbst schreibt, sie produziert sie auch. Auch das Artwork ihrer CDs geht durch ihre Hände, sowie zahlreiche Musikvideos (über 150 bis heute), die man auf ihrem YouTube-Kanal finden kann. Dieser zählt derzeit über 5.600 Abonnenten und über 1 Million Klicks! Musikalisch angesiedelt irgendwo zwischen Pop, Folk und dem, was man hierzulande Singer/Songwriter nennt, bringt sie mal mit Loop Station, mal minimalistisch, facettenreiche Konzerte auf die Bühne, bei dem keines dem anderen gleicht. Sie versteht es, auf ihr Publikum einzugehen, sei es mit Witz, Charme oder purer Ehrlichkeit. Und genau das ist es, was sie so sympathisch macht: Authentizität! Intelligente Texte, mal laut, mal sprachlos, mal frech, mal nachdenklich und an den richtigen Stellen in Ironie verpackt - das sind die Zutaten für Geschichten, die jeder schon einmal erlebt hat & in denen man sich wiederfindet. Kleine, scheinbar unbedeutende Dinge genauso wie tief bewegende ohne dabei dem Selbstmitleid zu verfallen, und doch ist nicht alles autobiografisch. Besonderes Augenmerk liegt dabei immer auf ihrer Muttersprache. Sie spielte schon als Support vor Jennifer Rostock, stand mit Dirk Zöllner auf der Bühne und ist selbst für Annett Louisan ein bekanntes Gesicht. Mit ihrem vierten Studioalbum „Trugschluss“, das im Herbst 2019 erschien, macht sie nun wieder die Straßen des Landes unsicher. Ihr Motto: Zwischen den Zeilen liest es sich immer noch am besten! Referenzen: Konzerte u. A. in Frankfurt (Frankfurter Musikmesse 2014), Stuttgart, Hannover, Leverkusen, Erfurt (Liedermacherfestival 2018), Chemnitz (u. A. JVA Chemnitz), Nürnberg, Berlin, Hamburg, Heidelberg, Bremerhaven, Lübeck, Warnemünde (Wintervergnügen) uvm. 2. Platz beim Stockstädter Liedermacherfestival 2014.Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt, damit wir die Abstandsregeln einhalten und bei zu vielen Anmeldungen stoppen können: tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenKontakt und Info: www.birkenried.de