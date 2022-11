Für passionierte Birkenriedbesucher hat das Gelände des Kulturgewächshaus nichts an Reiz verloren. Immer wieder neue Stahl- und Steinplastiken sind zu entdecken. Neben Großplastiken fasziniert auch die Vielzahl an kleinen kunsthandwerklichen Objekten wie Tiere, Blumen oder Gebrauchsgegenstände. In der Galerie LittleZim stechen außerordentliche Steinplastiken in erstklassiger Qualität hervor. Interessant dabei auch die unterschiedlichen Färbungen der Mineralien. Ein Kontrastprogramm dazu bietet die Ausstellung der Ulmer Künstler Marlis Schabacker Bock und Klaus Mader in zwei weiteren Galeriegebäuden. Für Menschen, die Kunst lieben oder für sich suchen ein interessantes Terrain.Fotos von Birkenried-Gästen: https://photos.google.com/share/AF1QipMfuQ5SPzkBMHhfPD86_5e-Du_dsLOlNMIwgvCLCp8dGGSi9d8qjOWRHjHmRCJYHQ?pli=1&fbclid=IwAR1qMPIRbhtMpLI3HiDzltzxSis2IsVKk-UJGBeZBpzUqfijYzDXL-NMwIk&key=cHZ1RHNTSGplam83NnpYN3BFSk1KMHZqeHJMTjF3