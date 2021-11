Schnittmuster richtig anwenden oder selbst erstellen, upcyceln, kreativ werden, lernen wie's geht

Modedesignerin Annette Keis zeigt am 27. November von 14-18 Uhr, wie man mit Stoffen, Schnittmustern, alten Kleidern und Jeans umgehen kannNachdem die erste Workshopserie im September auf großes Interesse gestoßen ist, bietet die Modedesignerin weitere Termine an, wo man sich in einem Schnellkurs die wichtigsten Techniken für eigene Ideen aneignen kann: 20. und 27. November.Annette Keis erkennt zunehmende Lust und Interesse am selber Schneidern, Ändern, Entwerfen. Wirklich Individuelles kommt eben nicht von H&M und Konsorten sondern basiert auf der eigenen Kreativität und der eigenen Nähstube.So führt Annette im November in die Welt rund um unsere Kleidung ein. Wissenswertes zu Materialien und Herstellung können die Teilnehmer/innen ebenso erfahren wie insbesondere Techniken der Schnittmuster zum selbst designen. Z.B. wie Körpermaße genommen werden und damit ein ganz persönlicher Kleidungsschnitt erstellt oder Vorhandenes abgeändert wird, wie der Zuschnitt gelingt und welche Nähtechniken geeignet sind. Tips und Tricks zum Upcycling und vieles mehr zum Universum Mode…Maximal 5 Teilnehmer garantieren genügend Platz und individuelle Betreuung.Bei Fragen, Interesse und Buchung: annabellasolo@gmail.com