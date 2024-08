Samstag 24. August 2024 – Flamenco Night „Noche Flamenca“

Am Samstag, den 24. August 2024, verwandelt sich das Kulturgewächshaus Birkenried ab 19 Uhr in eine Bühne für leidenschaftliche Flamenco-Rhythmen. Die Fiesta Flamenco verspricht einen Abend voller mitreißender Musik, Gesang und Tanz, dargeboten von Ari La Chispa und ihren talentierten Tanzschüler*innen.Der Abend wird von der renommierten Flamenco-Tänzerin Ari La Chispa geleitet, die zusammen mit ihren Schüler*innen ein beeindruckendes Tanzspektakel bietet. Begleitet wird die Performance von der ausdrucksstarken Stimme von Isabel Alvarez und den virtuosen Gitarrenklängen von Gilberto Torres, der gemeinsam mit seinen Schülern auftritt.Die Fiesta Flamenco ist mehr als nur ein Konzert – es ist eine emotionale Reise in die Welt des Flamenco, wo Leidenschaft, Rhythmus und Ausdruckskraft aufeinandertreffen. Mit feinen Tapas und spanischem Wein wird die Kombination aus Tanz, Gesang und Gitarrenmusik das Publikum in den Bann ziehen und einen unvergesslichen Abend bereiten.Mehr Informationen auch unter: https://www.arilachispa-flamenco-berlin.com/ Datum: Samstag, 24. August 2024Zeit: Ab 19 Uhr Einlass – Beginn der Show ist um 20.30 UhrOrt: Kulturgewächshaus Birkenried, Birkenried 2, 89423 GundelfingenEintritt: 25,- €Platzreservierung empfohlen: tickets@birkenried.de