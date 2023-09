Mit viel Hintergrundwissen über die Musikströmungen der damaligen Zeit sowie ausgeprägtem Gespür für die Wünsche der Gäste mischt DJ PeeWee am 23. September ab 19 Uhr wieder ein erwartungsvolles Publikum auf. Sowohl die jüngeren als auch die älteren Gäste wissen, was auf sie zukommt: Ein schweißtreibender Marathon auf der Tanzfläche von sieben bis Mitternacht. Das Ganze bei freiem Eintritt: Es wird gesammelt. Platzreservierung dringend empfohlen: tickets@birkenried.de Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-Köpfigen Giraffe Monika