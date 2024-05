Noch immer - 22 Jahre VIVID CURLS: 8. Juni 20 Uhr

Präsentation des neuen Albums und Rückblick auf eine intensive und bewegte Zeit, voller Leidenschaft für die Musik, voller „Kinder, Küche und Karriere“, voller Höhenflüge und Tiefschläge und doch immer wundervoll gewesene 22 Jahre.Weit mehr als 700 Konzerte auf renommierten Bühnen, Projekte mit grandiosen Talenten wie Hedwig Roth, Martina Noichl, Markus Wohner, Helmuth Baumann, Florian Hirle, Sarah Straub, Konstantin Wecker und vielen anderen, Auftritte bei „Songs an einem Sommerabend“ auf Kloster Banz, beim Bardentreffen und der Titelsong für einen Kinofilm schmücken die Biografie von Irene Schindele und Inka Kuchler.Ihre Konzerte sind ein moderner Trip zurück in die Zeit handgemachter, ehrlicher Gitarrenmusik, gänsehauttreibendem Harmoniegesang, Tiefgang, Vision und Lebensfreude. www.vivid-curls.de Eintritt: 20,00€Platzreservierung empfohlen: tickets@birkenried.de Beginn 20 UhrDas Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 7-köpfigen Giraffe Monika. www.birkenried.de