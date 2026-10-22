Neu in Birkenried: Kein Winterschlaf - Wir verlängern die Saison im „Kariba“!
Das Programm im Überblick:
31.10., 20 Uhr: Halloween Party mit Splatterghost
Zum Auftakt wird es schaurig-schön: Mit Splatterghost feiert das Kariba Halloween. Kostüme sind willkommen, gute Laune ist Pflicht, verkleiden auch.
07. und 08.11., jeweils 10 bis 17 Uhr: Kunsthandwerkermarkt in Birkenried
Nach dem großen Erfolg im Jahr 2025 wächst der Markt: In diesem Jahr findet er an zwei Tagen statt, und über 20 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen ihre Arbeiten. Ob Geschenkidee für die Weihnachtszeit oder ein schönes Stück für das eigene Zuhause: Beim Stöbern und Plaudern mit den Kunsthandwerkern – verteilt über das ganze Gelände - lässt sich viel entdecken.
14.11. und 05.12.: Flamenco mit Ari la Chispa
Leidenschaft, Rhythmus und Ausdruck: Flamenco gehört zum Weltkulturerbe und kommt nach Birkenried. Unter der Anleitung von Ari la Chispa finden an beiden Terminen Workshops statt, und zwar für Anfängerinnen und Anfänger ebenso wie für Fortgeschrittene. Eine Gelegenheit, in die Welt des Flamencos einzutauchen oder das eigene Können zu vertiefen.
21.11., 20 Uhr: Abendkonzert mit zwei Bands
Gleich zwei Bands teilen sich die Bühne: Jewelled Moon und Fogdriver. Ein Konzertabend mit doppeltem Livevergnügen.
28.11., 20 Uhr: Abendkonzert mit Melting Pot
Was passiert, wenn man statt einer Familie eine Band gründet? Es entsteht Melting Pot. Die siebenköpfige Formation mischt seit 2022 Reggae, Soul, Ska, Funk, Rock und Disco zu einem Sound, der kontrastreich, überraschend und mitreißend ist, egal ob für Barfußtänzer oder Headbanger. Mit viel Herzblut und tightem Groove geht es direkt ins Herz und in die Beine.
29.11., ab 14 Uhr: Erste Wintermatinee mit dem Duo Saint Time
Am Sonntag lädt das Kariba wie gewohnt zur Wintermatinee ein. Bei Kaffee und Kuchen sorgt das Duo Saint Time für die passende musikalische Begleitung. Ein entspannter Nachmittag für alle Generationen.
Das Programm wird ständig erweitert. Ein regelmäßiger Blick auf die Homepage lohnt sich also. Geplant sind noch weitere Abendkonzerte, sowie eine „Weihnachtsmatinee“. Immer wieder reinschauen. Hier geht es zu den Terminen: https://www.birkenried.de/termine/. Die Eintrittspreise finden Sie direkt bei den jeweiligen Veranstaltungen.