Die Lieder von Reinhard Mey klingen auch mit dem Abstand von Jahren immer noch intelligent, zeitlos, und erfahren mit dem Lied „Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht“ eine schmerzhafte und traurige Aktualität angesichts der vielen ukrainischen und russischen Soldatenmütter, die zu Tausenden ihre Söhne verlieren.Die Interpretationen von Reiner Roßkopf gehen mit dem Original sehr sorgsam um und seine warme Stimme weckt die Erinnerungen an die Zeit, als der Berliner Barde noch regelmäßig im Radio zu hören war und seinem Publikum viele Live-Konzerte bescherte. Zwischen den Liedern plaudert Roßkopf dazu die eine oder andere Anekdote. Ob in „Ich wollte wie Opheus singen“ von 1971 oder aktuellen Kompositionen „Man kann nicht immer nur die Wahrheit sagen“ ließ Mey ja auch das Eine oder Andere Autobiografische in seine Lieder einfließen. Von lustig über bitterernst bis zum Ohrwurm ist da alles drin.Der Sänger und Gitarrist aus Münster/Kreis Darmstadt-Dieburg gastiert am 04. September 14 Uhr zur Sonntags-Matinee des Kulturgewächshaus Birkenried. Ein knapp dreistündiges Revival des Künstlers Mey erwartet Sie. Bei schönem Wetter wieder open-air.Eintritt frei, es wird gesammeltDas Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen.Kontakt und Info: www.birkenried.de