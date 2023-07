Matinee mit der Percussions-Gruppe „Komazama“

Bei der Augsburger Percussionsgruppe Komazama hört man Rhythmus pur und Begeisterung pur. Hier verbindet sich der erdige Sound afrikanischer Rhythmen mit luftigen Latingrooves. Basstrommeln, Kleinpercussion, Congas, Djemben und Glocken liefern sich ein spannendes Wechselspiel.Außergewöhnliche Lieder und eine gewaltige Menge an Percussions-Instrumenten entführen das Publikum in Klangwelten aus verschiedenen Kulturkreisen. Am Nachmittag des 16. Juli bietet das Kulturgewächshaus Birkenried die Gelegenheit, dies mit allen Sinnen zu genießen und mitzutanzen. https://benjaminmayr.de/komazama/ Eintritt frei, es wird gesammelt.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen