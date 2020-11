Der Auftakt zum Lichterwald in Birkenried am vergangenen Samstag war mit all den vielen Lampions, Laternchen und Lichtern ein wunderbares Erlebnis, bei dem unsere Gäste und vor allem viele Kinder kräftig mitgeholfen haben. Neue Lichter wurden noch bis in den Abend hinein aufgestellt - ein wahres Lichtermeer. Nun wäre es natürlich schade, all diese wunderschönen Windlichter nach einmaligem Anzünden abzuräumen. Daher verlängern wir den Lichterwald bis Weihnachten. Wer möchte, kann natürlich noch weitere Windlichter bringen und in unserem Skulpturenpark platzieren. Auch haben wir überhaupt nichts dagegen, wenn auch unter der Woche das eine oder andere Lämpchen gebracht und entzündet wird. In der Dämmerung und Dunkelheit entsteht immer eine sehr mystische Stimmung, die man alleine am besten genießen kann. Die Zugangswege und Teile des Skulpturenparks sind jeden Abend beleuchtet. Der Skulpturenpark und die Galerie Little Zim mit all den interessanten Tieren, Plastiken und Steinskulpturen sind immer ein Erlebnis und können natürlich gerne erworben werden.Lichterwald, alle Lämpchen „entzündet“: Am 28.11./ 05.12./ 12.12. und letztmalig am 19.12.Lichterwald beleuchtet: Jeden Abend ab 16:30 – 20:00 UhrGalerie Little Zim: Jeden Tag 14:00-19:00 UhrDas Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen.Info und Kontakt: www.birkenried.de