Kulturgewächshaus Birkenried im März ...

Beim JoJo-Spiel der Inzidenzwerte kümmern wir uns mit viel Liebe und Engagement um unser Ambiente, das von Jahr zu Jahr immer wieder für neue Aha-Erlebnisse sorgt. Hunderte Zwiebelblumen wie Narzissen und Tulpen, die vergangenes Jahr gepflanzt wurden, strahlen den Gästen aus Rabatten, aus dem Gebüsch und am Waldrand entgegen. Dabei war die Idee, da die Büsche ihre Blätter erst nach den Frühlingsblühern bekommen, die Blumen mitten im Gebüsch zu pflanzen. Es funktioniert.Neben Blumen bietet der Waldrand von Birkenried wieder endlos Bärlauch. Jetzt noch ganz jung und besonders delikat. Gäste können ernten so viel sie wollen. Dafür gibt es dann auch noch Rezepte für leckere Bärlauchgerichte zum Mitnehmen. Bald blühen auch die ersten Obstbäume. Bei den angesagten Temperaturen ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie „knallen“. Für längere Spaziergänge bietet sich dann noch zusätzlich das Vogelschutzgebiet um den Schurrsee an, das nur wenige hundert Meter von Birkenried entfernt beginnt, Aussichtsturm inklusive.Neben den vielen Skulpturen aus Stein und Stahl steht eine besondere Art der Kunst im Vordergrund. Damit wird an den traurigen Jahrestag des Idai-Wirbelsturms erinnert, der vom 14.-17. März 2020 im Dreiländereck von Simbabwe, Mosambik und Malawi wütete. Ein Unwetter von unglaublicher Zertörungskraft mit tausenden von Toten und geschätzt 100.000 Obdachlosen. Manche Dörfer sind vom Erdboden verschwunden, einfach weggeschwemmt worden. Der Künstler Edgar Saonda verarbeitet die Steine der Geröllmassen, die sein Dorf zerstört haben, zu wunderschönen Tierskulpturen. Diese können in Birkenried erworben werden. Mit dem Verkauf wird der Wiederaufbau unterstützt.Gäste, die das Gelände des Kulturgewächshaus Birkenried bereits kennen, wissen, dass Abstand halten kein Problem darstellt. Birkenried heißt seine Gäste über Ostern willkommen.Kontakt und Info: www.birkenried.de