Kulturgewächshaus Birkenried, 21. Juni 14 Uhr: Benefiz-Konzert mit der Gruppe SIRIUS

Bei trockenem Wetter open-air

Bei wechselhaftem Wetter im Kulturgewächshaus.

Im Herzen ihrer Musik pulsiert das Mittelmeer, die Verbindung zwischen Okzident, Orient und Afrika. In diesem Raum fangen die Musiker die Stimmungen ein - aus ihrer Heimat und von anderswo. Sie erzählen vom Meer, von Sand und Wind, von Nähe und Ferne, von Liebe, Sehnsucht und Freude und sie bringen dies zum Klingen, was zwischen Himmel und Erde existiert: Das Alltägliche und das Besondere - mit einer Spiellust, die Balsam für die Seele ist.Eigenwillig und abwechslungsreich pendelt die Musik zwischen Akustik-Pop und Tradition. Virtuose Darbuka-Wirbel treffen auf runde Conga-Rhythmen. Filigranes Saz-Spiel begegnet der kantig klingenden Mandole, stets getragen vom treibenden Bass. Liedern in berberischer Sprache folgen hypnotische Instrumentalstücke, sanfte Balladen bieten eine willkommene Abkühlung nach feurigen Tanznummern.Für die Zuhörer eine Reise in die entlegensten Winkel des Südens, bei der jeder am Ende bei sich selbst landet – glücklich und zufrieden. www.sirius-weltmusik.de Mit dem Erlös des Konzerts hilft SIRIUS dem Kulturgewächshaus Birkenried, um in der Corona-Krise über die Runden zu kommen. Der Eintritt ist frei, es wird gesammeltunter tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Maske tragen (nicht am Tisch), Hygieneregeln beachten und den notwendigen Anweisungen folgen sowie für den Fall einer Infektion die Adressen hinterlassen. Die Gesundheit unserer Gäste und natürlich auch unsere eigene stehen dabei im Vordergrund. Die Kontaktdaten werden 3 Wochen nach dem Termin gelöscht bzw. vernichtet.Die Musiker:Rachid Benachour: Gesang, Gitarre, Mandole, Perkussion (Algerien)Kürsat Celik: Saz, Lyrik (Türkei)Vincent Vialard: Bass (Südfrankreich)Gerda Rieder: Perkussion, Gesang (Tirol)Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenKontakt und Info: www.birkenried.de