Kulturgewächshaus Birkenried, 15. August 14 Uhr: Musikkabarett in Schwäbisch ond Deitsch ond a weng Denglisch

Da kommt am 15. August 14 Uhr im Zeichen großer Fabulier- und Parodierlust einer der interessantesten Liedermacher der Schwabenregion nach Birkenried. Frech, spitzbübisch und unverkrampft, hält Spira den Zuhörern den Spiegel vors Gesicht. Der sympathische Ulmer Komödiant und Entertainer brilliert mit seinen kurzweiligen Songs ... mal ironisch zubeißend, mal witzig-melancholisch, mal einfühlsam baladenmäßig und nachdenklich.Seine Songs beinhalten unter anderem eine Anleitung, wie man mit bestimmten Fernsehprogrammen selbst Kakerlaken aus dem Haus vertreiben kann, sowie den Hinweis, wie mensch Gefahr läuft, im Straßenverkehr fremdbestimmt zu werden, wenn er beim Einsteigen in sein Auto das Gehirn an's Navi abgibt. Das Erlebnis "Emm Tschäddruhm" (im chatroom) mit einer virtuellen "Juhserin" (userin) nach einem nichtgewollten Mausklick verschweigt der schwäbische Songwriter ebenso wenig, wie den grenzenlosen Ehrgeiz einer "liebenden" Mutter, deren narzisstisch besetztes Kind vor lauter Seminaren, Sportkursen und Helikopterwahn den Anschluss an seine Atmung verliert.Ein Konzert mit Walter Spira gilt als die beste Medizin gegen die Lieblingsscheißgefühle aus beginnender Schwermut und anhaltender Trübsal und Corona-Alergie! Seine hauptsächlich aus der eigenen Feder stammenden Songs präsentiert der Künstler zweisprachig: In schwäbisch "ond deitsch"!Menschen, die sich der tiefen Melancholie verschrieben haben, laufen hier unweigerlich Gefahr, unversehens und unverhinderbar aus eigener Kraft zu lachen.Zu Spira gibt’s wie immer am Sonntag Kaffee, Kuchen und gepflegte kalte Getränke. Bei Sonnenschein natürlich open-air. Selbst ein Blind-Date lohnt sich, um endlich das Sofa zu verlassen! Infos und Musik: www.walterspira.de tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Eintritt frei, es wird gesammelt.. Im Innenbereich und auf den Verkehrswegen FFP2-Maskenpflicht – natürlich nicht an den Tischen. Im Außenbereich: Auf Abstand achten.