Kuba kommt nach Birkenried: Yeni Toro & Band

Es ist eine seltene Freude, wenn kubanische Musik von solch hoher Qualität den Weg ins Kulturgewächshaus findet!Die charismatische Sängerin und Komponistin Yeni Toro aus Havanna bringt gemeinsam mit ihrer hochkarätigen Band karibisches Lebensgefühl auf unsere Bühne.Musik: https://www.youtube.com/watch?v=dIhChs8ZXmA Mit großer Hingabe und musikalischer Raffinesse erschafft die Formation einen einzigartigen Sound, der tief in den kubanischen Wurzeln verankert ist und gleichzeitig mit frischen, modernen Einflüssen glänzt. Son, Salsa, Rumba, Afro, Jazz und Timba verschmelzen zu einem farbenfrohen Klangbild, das sowohl zum Träumen als auch zum Tanzen einlädt.Poetische, gefühlvolle Passagen wechseln sich ab mit energetischen, euphorischen Höhepunkten – immer getragen von Yeni Toros ausdrucksstarker Stimme und der mitreißenden Spielfreude der Band.Ein Abend voller Leidenschaft, Rhythmus und karibischer Seele – verpassen Sie nicht dieses besondere Konzerterlebnis!Wir haben uns für diesen Event bewußt nur für Stehplätze entschieden. Ihr sollt ja mit der Hüfte wackeln! Zum Ausruhen stellen wir am Rand der Tanzfläche für euch Stühle auf, zusätzlich werden wir in unserem "Wintergarten" Tische und Stühle für euch bereitstellen. In der "Zanzibar" ist eine Cocktail-Lounge mit RUM und Zigarren. Freut euch auf einen tollen kubanischen Abend!