Kinder arbeiten erfahrungsgemäß mit Inbrunst und Konzentration an den Steinen, selbst wenn sie vorher noch nie Hammer, Meißel und Feile in der Hand hatten. Und die Ergebnisse lassen sich sehen und werden am Ende von den jungen „Bildhauern“ mit Stolz präsentiert. Michael Kasvinge, ein erfahrener Bildhauer und Kinderfreund leitet die jungen Teilnehmer/innen einfühlsam an und hilft jedem, ans Ziel zu kommen: zu einem kleinen eigenen Kunstwerk. Ein perfektes Ferienerlebnis.Es können in dem Zeitraum variable Zeitfenster gewählt werden. Minimum zwei Tage. Termine für größere Gruppen oder Schulklassen auf Anfrage.Vom 18.-23 April dürfen dann auch die Erwachsenen Bildhauern.Infos: www.littlezim.de Anmeldung: franz@littlezim.de Das Kulturgewächshaus liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen