INSWINGTIEF aus Würzburg laden zum musikalischen Festmahl.

Alle Freunde mitgebracht und die Nachbarn eingeladen, noch die ein oder andere Flasche vom leckeren Roten aus dem Keller geholt, los geht’s - Inswingtief kochen groß auf und bitten zu Tisch. Entspannt und ungezwungen, aber wie gewohnt mit höchsten Qualitätsansprüchen bereiten Thomas Buffy (Violine), Stefan Degner (elektrische Jazz-Gitarre), Sabrina Damiani (Kontrabass) und Felix Leitner (Gypsy-Gitarre) aus ihren Lieblingszutaten ein musikalisches Festmahl und servieren mit hörbar großem Vergnügen, was sie am liebsten mögen.Wie schon auf dem letzten Studioalbum der Band finden sich auch im aktuellen Programmneben den Hauptzutaten Swing und Gypsy-Jazz, Anleihen aus Weltmusik, Bossa Nova und Blues. Sogar eine Prise Country vermag der aufmerksame Gourmet gelegentlich vernehmen. Erlaubt ist eben, was schmeckt. Vielseitige Kompositionen, geschmackvolle Arrangements und faszinierende Soli, schönes Zusammenspiel, viel Liebe zum Detail und höchste Spielfreude - dieses Rezept gelingt Inswingtief spielend und überzeugt auch die Kritik. So wurde die Band 2020 durch das Votum der Hörerinnen und Hörer vom Radiosender BR2 des Bayerischen Rundfunks zur besten musikalischen Entdeckung des Jahres gekürt. Das aktuelle Studioalbum war nominiert für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik - Musik wie ein Teller guter Pasta - macht einfach glücklich!In diesen Frühlingstagen wird das Leben wieder farbiger, beschwingter und optimistischer. Und genau zu diesen Gefühlen passt unsere Matinee am 14. April 14 Uhr mit INSWINGTIEF. Die Frühlingsbeete in Birkenried empfangen die Gäste mit einem bunten Lächeln.Eintritt frei, es wird gesammeltInfos und Musik: www.inswingtief.de/ Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenKontakt und Info: www.birkenried.de