»Großmeister des Folk und Blues« - (Süddeutsche Zeitung)

Good Times schreibt: Er ist ein Meister des Blues und Folk. Seine Musik hat er unter dem Begriff RootsRock zusammengefasst. Blues, Rock, American Soul in einer kompromisslosen Geradlinigkeit, wie man sie aus Deutschland nicht unbedingt erwartet. Der Mann, der aus dem tiefen Süden Deutschlands stammt, könnte musikalisch und mit seiner Stimme ebenso im tiefen Süden der USA angesiedelt sein. In den letzten Jahren hat er im analogen Aufnahmeverfahren – von kleiner intimer Begleitung in einer Trio-Besetzung bis hin zu einer 12-köpfigen Bandbesetzung – fünf Alben aufgenommen. Wenn dann der Bayerische Rundfunk meint, dass Rinsers CDs »die mit Abstand überzeugendsten und authentischsten deutschen Bluesplatten« sind, kann man sich auf ein Konzert der Spitzenklasse einstellen. www.berndrinser.de Bei all der spannenden Musik, die unsere Gäste erwartet, wollen wir angesichts der Corona-Pandemie auf Folgendes hinweisen: Bitte Plätze reservieren, Maske tragen (nicht am Tisch), Hygieneregeln beachten und den notwendigen Anweisungen folgen sowie für den Fall einer Infektion die Adressen hinterlassen. Die Gesundheit unserer Gäste und natürlich auch unsere eigene stehen dabei im Vordergrund.Eintritt frei, es wird gesammeltDas Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe "Monika"Infos: www.birkenried.de