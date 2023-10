Flamenco Wochenend-Workshop am 11. Und 12. November

Die Flamencolehrerin Ari la Chispa aus Berlin hat es geschafft, in Birkenried eine begeisterte Flamenco-Community zusammenzuschweißen. So entwickelte sich im Unterricht der Berliner Flamenco-Lehrerin und Tänzerin im großzügigen Birkenrieder Tanzsaal eine begeisternde und ansteckende Dynamic, die zu enormen Ergebnissen geführt hat. Dabei sind das Können, das Engagement und die Inspiration von Ari la Chispa immer wieder bewundernswert. Wer zu der Flamenco-Community Birkenried dazustoßen möchte, fragt ganz einfach an bei: flamenco@birkenried.de Infos: www.flamenco.birkenried.de Unsere Kurszeiten:Anfänger Sa. 13:45-14:45h, So. 10:30-11:30hMittelstufe Sa. 15:00-17:00h, So. 11:45-13:45hMittelstufe-plus Sa. 17:15-19:15h So. 15:30-17:30hBei „augsburg tv“ kann man ein wenig den Unterricht von Ari la Chispa miterleben und ihre Philosophie kennenlernen: https://www.augsburg.tv/mediathek/video/heimatzeit-flamenco-festival-in-birkenried-solar-flow-in-leipheim-schleppjagd-in-poettmes-lechmuseum-langweid/ Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-Köpfigen Giraffe Monika