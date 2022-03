Flamenco-Tanz

Die Flamenco-Kurse in Birkenried haben in den vergangenen zwei Jahren zu einer begeisterten Community entwickelt, die kontinuierlich Fortschritte gemacht hat. Für Neueinsteiger ist es inzwischen nicht mehr sinnvoll, bei den bestehenden Kursen Anschluss zu suchen. Daher haben wir einen dritten Kurs eingetaktet, um die Schüler*innen an diesen Tanz und die Philosophie des Flamenco heranzuführen.Die Workshopwochenenden sind dann immer einmal im Monat bis einschließlich Dezember. Im Sommer sorgt dann das einwöchige Flamenco-Camp vom 14. bis 21. August für einen zusätzlichen Kick. Infos: www.arilachispa-flamenco-berlin.de Anmeldungen und weitere Infos: flamenco@birkenried.de Ein Aufatmen geht jedes Frühjahr durch die Natur und auch durch die Bevölkerung: wenn es wieder überall sprießt, Blüten die Landschaft verändern und der Bärlauch die Menschen in den Wald lockt. In Birkenried kann man besonders gut den Frühling tanken. Kunst und Natur aus einer Hand.