Flamenco-Tanz mit Ari la Chispa aus Berlin

Anfängerkurs, leichte Mittelstufe, Mittelstufe-plus. Beim Flamenco-Tanz wächst die Begeisterung mit dem Fortschritt. Erfahrungen, die von der Flamenco-Community in Birkenried an jedem Workshopwochenende gemacht werden. Aus diesem Grund geht die Flamencolehrerin Ari la Chispa aus Berlin bei den absoluten Anfängern sehr behutsam vor, damit diese langsam in die Philosophie dieses wunderbaren Tanzes hineinfinden, die stolze Körperhaltung und Handbewegungen einüben sowie die ersten Schritte und Rhythmen erlernen.Für die Teilnehmer bietet der Termin vor dem einwöchigen Flamenco-Camp im August (21.-26.8.) die Chance, auszuloten, ob der Workshop Spaß macht um dann eine ganze Workshopwoche auf diesen ersten Erfahrungen aufzubauen. Jede/r hat hier die Chance. www.arilachispa-flamenco-berlin.com Interessenten melden sich einfach unter flamenco@birkenried.de Infos: www.flamenco.birkenried.de Workshopzeiten 15./16. Juli:Samstag:Anfänger13:45-14:45hLeichte Mittelstufe 15-17:00hMittelstufe-plus 17:15-19:15hSonntag:Anfänger 10:30-11:30hLeichte Mittelstufe 11:45-13:45hMittelstufe-plus15:30-17:30hDas Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen