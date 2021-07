Flamenco-Camp 02. bis 07. August 2021

Tanzangebote für Kinder ab 6 Jahren und zwei unterschiedliche Niveaus für Erwachsene (Anfänger und Mittelstufe bis Fortgeschritten. Außerdem ist die Möglichkeit buchbar, den Tanz in einemzu verbessern. Der Mittelstufenkurs beinhaltetmit Gilberto Torres. Kursleiterin Ari la Chispa aus Berlin.Derfindet auch in Gruppen, den Niveaus entsprechend statt.Zu unserer großen Freude und aufgrund der Nachfrage können wiranbieten.Unser traditionellesfür ALLE TEILNEHMER findet am Sonntag 01. August um 19h statt. Der Feriencharakter wird natürlich GROSS geschrieben, es gibt genügend Erholungsphasen, um in unseren Natursee zu springen, in der wundervollen Umgebung spazieren zu gehen oder in unserem Studio zu proben.am Samstag 07. August Beginn 20.30h/Einlass 19h. Diemit unseren Künstlern mit Tanz, Gitarre und Gesang ist das Sommererlebnis in der Region. Dabei erhalten die Workshopteilnehmer/innen die Gelegenheit gemeinsam ihre erarbeiteten Workshop-Ergebnisse zu präsentieren. Trotz der Aufregung ist dies jedes Jahr ein tolles Erlebnis, bei dem der Spaß an der Sache immer ganz oben steht. Zur Fiesta werden Tapas und spanischer Rotwein geboten.