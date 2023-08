Finale mit Vicente Patiz: Sonido del Mundo

Das passt zum Sommer und lässt die Sonne in die Seelen scheinen. Mit einer charmanten und hochgradig kurzweiligen Mischung von Klanglandschaften undvirtuosen Instrumentals entführt uns der vielfach preisgekrönte Gitarrenzauberer Vicente Patiz auf eine spannende Safari rund um den Globus, seine Abenteuerreisen und mittlerweile über 2000 Konzerte lieferten Inspirationen für einen unvergesslichen Konzertmoment.Hier tauchen Sie ein in leidenschaftliche Fiestas in Sevilla und Havanna. Genießen Sie Pariser Flair, die Traumstände Andalusiens und den Zauber der Wüste. Mit 54 Saiten, Didgerioos und Perkussionsinstrumenten holt Patiz die Welt nach Birkeknried.Ein Konzert zum Träumen, Lachen und Staunen.Referenzen vonseiten der Presse:Ein Magier rasanter, verzaubernder Kompositionen, die nach südlicher Sonne, rauschendem Meer und nach ganz weit weg klingen. (Ostseezeitung)Er ist ein fünf Sternekoch der Töne, die direkt ins Herz gehen. (MAZ Brandenburg)Ein orchestrales Feuerwerk (MDR)Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika.Kontakt und Info: www.birkenried.de