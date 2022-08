Feuriges Finale einer Workshop-Woche: Flamenco-Fiesta im Kulturgewächshaus Birkenried

Die Schülerinnen und Schüler sind wieder unendlich stolz auf das Gelernte, das sie an diesem Abend der Öffentlichkeit zeigen können. Die drei kurzen Choreografien mit den Kindern, den Anfängern und der Mittelstufe zeigen aber auch das didaktische Können der Lehrerin Ari la Chispa, deren Berufung es ist, selbst zu tanzen und das Tanzen zu lehren, den Flamenconachwuchs auszubilden.Selbstverständlich ist der Auftritt der Solotänzerin Ari la Chispa dann der Höhepunkt des Abends, wenn ihr Tanz mit den Gitarrenklängen von Gilberto Torres und dem Gesang von Isabel Alvarez geradezu verschmelzen. Hier werden Temperament, Anmut und Emotionen frei, jede Bewegung eine Geste, jeder Schritt eine Botschaft. Eine Botschaft von Liebe, Sehnsucht, Enttäuschung, Leid oder Hoffnung. Das Stakkato der Absätze feuert den Gitarristen an in dessen Crescendo dann die Sängerin das ganze Leid einer enttäuschten Liebe spült.Die drei Profis auf der Bühne sind bestens aufeinander eingespielt. Eine tiefgehende und packende Show erwartet das Publikum der Region.Eintritt 20€ tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Kontakt und Info: www.birkenried.de Ihr Name steht für eigenen, groovigen, unplugged - POP/ROCK sowie eine “kleine Prise” JAZZ und Songs mit Rhythmus, Sound, Gefühl und anspruchsvollen Texten für den Kopf. Durch den Einsatz von “LOOPS und SOUNDS” wird zusätzlich ein phantasievolles und spannendes Bandgefühl erzeugt.Das Duo legt großen Wert auf die eigenen Titel und Texte, präsentiert aber auch ausgewählte Cover mit ihrer ganz individuellen Bearbeitung und in jedem der Stücke steckt ihre Leidenschaft. Mit dabei im Programm Ihre CD "SCHWINGUNGEN". https://groovespecials.de/ Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe MonikaKontakt und Info: www.birkenried.de