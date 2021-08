Ein Meister des Blues am 14. August 20h in Birkenried

Jim Kahr ist einer dieser versteckten Juwelen in der immensen Bandbreite guter Musik...“ meint Jos Verhagen im niederländischen „Bluesmagazine“. „Die Lieder, seine Stimme, die Texte, was für ein Dichter dieser Mann ist, großartig, es geht kaum besser. Zeitlose Musik, Klasse gemacht!“Jim Kahr ist kein Newcomer: In Chicago kennt man J. K. als Musiker, der mit vielen Stars auf Tour war: Junior Wells, Jimmy Rogers, John Lee Hooker, Bobby Blue Bland, Charlie Musselwhite, Michael Bloomfield uvm. Er spielte in jungen Jahren schon – oft als einziger Weißer – in den Bands schwarzer Blues-Stars: „Sie wussten, dass ich das Feeling hatte, das hat viele verblüfft.“Als Leadgitarrist in der Band John Lee Hookers kam Kahr 1976 nach Deutschland, wo er seinen Stil in Hunderten von Konzerten und Studioaufnahmen perfektionierte. Er entfernte sich mitunter weit vom traditionellen Stil mit modernen Rock-, Jazz- und Funk-Grooves und blieb damit immer auf der Höhe der Zeit. Dennoch – seine „Roots“, seine Heimat bleibt der Blues, er ist tief in ihm drin und immer wieder durchzuhören.Nein, ein Newcomer ist Kahr nicht: Man darf diesen Meister des Blues eher mit einem Wein vergleichen, der mit dem Alter immer besser wird. Kahr ist auf der Höhe seines Schaffens und ein Mann, der sich nicht lange bitten lässt, sondern loslegt mit rockigen, markigen Riff-Hieben oder gezupftem Folk-Blues auf der akustischen Gitarre oder Mandoline, sein virtuoses, oft rasantes Gitarrenspiel scheint ihm ganz leicht aus seinen Händen zu rinnen. Kahrs rauchige, manchmal fast brüchige Stimme offenbart tiefe Emotionen.Sein Album “Incredibly live“ wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik für das beste Bluesalbum ausgezeichnet. Sein jüngstes Album „Find my way home“ enthält ebenfalls Einspielungen eigener Songs, die sich durch vollendetes Gitarrenspiel, unangepasste Texte und ausgefallene Arrangements, eine anspruchsvolle Wahl seiner Bandmitglieder und eine hohe Authentizität auszeichnen, mit der sich J.K. über Jahrzehnte in der internationalen Musikszene behauptet hat. Seine Fans schätzen ihn als einen Musiker, der alle Stile des Genres meistert. tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Eintritt 20€, Schüler/innen 10€, Liveübertragung auf der kleinen Bühne 10€. Im Innenbereich und auf den Verkehrswegen FFP2-Maskenpflicht – natürlich nicht an den Tischen. Im Außenbereich: Auf Abstand achten.