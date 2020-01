David Blair, der sanfte Interpret aus Vancouver

Am Sonntag dem 26. Januar kann man in Birkenried um 14 Uhr den sanften Singer/Songwriter und Gitarristen David Blair aus Vancouver erleben. Ein Mann, der Haus und Hof verkauft hat, um sich vollständig seiner Berufung zu widmen: Songs zu schreiben, sich dem Publikum zu stellen und auf Tour eine ständig wachsende Fangemeinde emotional zu berühren! Weil ihm der kanadische Markt zu klein erschien, schnappte er eines Tages seine Gitarre und flog nach Europa, um sich in europäischen Clubs und Kneipen zu zeigen.Wo David inzwischen auch immer auftaucht, das gleiche Bild: Lachende Menschen und eine positive Stimmung. Und wenn der sympathische Kanadier nach seinem Konzert jeden Einzelnen im Publikum herzt und sich bei ihm/ihr fürs Kommen bedankt, kennt die Begeisterung keine Grenzen mehr. Der kanadische Entertainer liebt seinen Job, seine Songs und seine Fans über alles – und er lässt alle daran teilhaben.Er singt über Enttäuschungen, gescheiterte Beziehungen, über Sehnsüchte und die ständige Suche nach Inspirationen im täglichen Leben. Und er ist ein Rhythmus-Crack, der sein Publikum mit unterschiedlichsten Rhythmen motivieren kann, die so unwiderstehlich und doch vertraut sind, dass man selbst beim ersten Hören unwillkürlich in die Hände klatscht und mit den Füßen wippt.Eintritt frei, es wird gesammelt.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika.Kontakt und Info: www.birkenried.de